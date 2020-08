622 nuovi casi e 30 morti in Catalogna, ma per Sanchez “bisogna promuovere calma e serenità”

Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, tra l’altro, continua ad aumentare. Adesso sono 108. A Barcellona ce ne sono 44 su 242 ricoverati in ospedale.

La situazione, come detto, è preoccupante eppure sorprende la leggerezza con cui molti spagnoli stanno sottovalutando il problema. Tanto per fare un esempio, la Generalitat della Catalogna ha sospeso l’attività di un’azienda a Lleida dopo aver scoperto che 19 persone risultate positive al tampone stavano continuando a lavorare come se nulla fosse.