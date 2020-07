Zielinski è “bello come sempre”, ha “un piedino d’oro”

Uno dei migliori in campo, per il Napoli, contro l’Atalanta, è stato Piotr Zielinski. Oggi i quotidiani gli riservano tra il 6 e il 6,5, tranne un 5 da parte del Corriere della Sera.

Per il Corriere dello Sport è stato il migliore in campo (6,5):

“Bello come sempre, nelle veroniche e nelle sterzate. Dà un senso al palleggio e rappresenta un riferimento preoccupante per la Dea , che gli mette gli occhi addosso e lo soffre, pure nella ripresa, quando di tacco apre l’area per Fabian”.

La Gazzetta dello Sport (6) lo definisce il più lucido.

“Il più lucido in mezzo, assist di tacco che Fabian spreca. Almeno ci prova fino in fondo”.

Il Mattino, invece, che in pagella gli dà 6,5, scrive:

“Ha un piedino d’oro: sviluppa bene il gioco sul centro-sinistra, con personalità e rapidità, proponendosi sempre come scarico per Mario Rui ed Insigne. Gomez non riesce a seguirlo, si incunea tra De Roon e Toloi mettendo in difficoltà l’Atalanta tra le linee. Ed è l’unico”.