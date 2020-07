Tuttosport: Giuntoli fa sul serio per Under

L’ultima offerta era di 25 milioni ma il Napoli è pronto ad aggiungere una serie di bonus pari a circa 6 milioni

Il Napoli sta valutando l’acquisto di Under per sostituire la partenza certa di Josè Callejon, ma la Roma continua a chiedere 35 milioni per Under, ieri titolare contro l’Udinese. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport

“Il Napoli, nell’ultimo contatto avvenuto tra i club, è rimasto fermo ai 25 cash ai quali Giuntoli è pronto ad aggiungere una serie di bonus legati alle prestazione del calciatore e al piazzamento del club per un totale di altri 6 milioni. A Trigoria la proposta non dispiace ma chiedono di alzare la parte fissa. La Roma non intende inserire contropartite tecniche ma vuole ottenere soltanto soldi. Nuovo incontro tra le dirigenze è previsto domenica a Napoli”.