Tuttosport: dubbi su Petagna, Giuntoli ha chiesto informazioni su Lasagna

Petagna, acquistato dal Napoli a gennaio e ancora in forza alla Spal per questo finale di stagione, l’attaccante non ha mai veramente convinto e in tanti pensano che non arriverà mai a giocare nel Napoli, ma sia solo una buona pedina di scambio. Il ds Giuntoli sta lavorando su svariati nomi per chiudere le altre operazioni chieste da Gattuso come riporta Tuttosport

Permangono i dubbi su Andrea Petagna, ecco perché Giuntoli ha chiesto all’Udinese informazioni su Kevin Lasagna. Prima richiesta: 35 milioni. Cifra troppo alta, i due club potrebbero accordarsi sui 25 milioni