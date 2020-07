Sky Sport Uno, audience a -55% nel mese di giugno (rispetto al 2019)

Su Italia Oggi. Gli spettatori sono comunque in salita: nel mese di maggio il crollo era del 94,7%. Le partite di campionato di Serie A tornano a portare spettatori all’emittente.

Su Italia Oggi i dati degli ascolti televisivi del primo mese di “ritorno alla normalità” dopo il lockdown. I dati sono ripresi anche da Calcio e Finanza.

L’audience complessiva media nelle 24 ore, nel mese di giugno, è stata di oltre 10 milioni di telespettatori, in crescita del 13,2% rispetto al giugno di un anno fa. In prima serata ci sono stati 23,4 milioni medi di italiani di fronte alla tv. Gli ascolti sono andati dunque più che bene.

La Rai registra, in prime time, il 35,53% di share (rispetto al 37% del giugno 2019). Segue Mediaset con il 32,8% (in crescita rispetto al 31,8% un di anno fa). Al terzo posto Discovery, con il 6,8% in prime time e l’8,4% nelle 24 ore. Sky, invece, è al 6% sia nell’intero giorno che in prima serata.

Non va invece troppo bene per Sky Sport Uno. Nelle 24 ore è al -55,5% di audience, mentre in prima serata è al -50% rispetto al giugno 2019. C’è da segnalare che, però, a maggio l’emittente, in prima serata, era crollata del 94,7%.

Le partite del campionato di calcio di Serie A tornano così a portare spettatori.