Sky: contro il Milan torna il ballottaggio tra Ospina e Meret

Solo due le incertezze di Gattuso per la formazione che scenderà in campo domenica contro il Milan, oltre i portieri il dubbio è tra Maskinovic e Manolas

Tutto deciso o quasi per quanto riguarda la formazione del Napoli che domenica affronterà il Milan. Secondo Massimo Ugolini solo due sarebbero i ballottaggi di Gattuso

“Domenica contro il Milan mi aspetto Callejon, Mertens ed Insigne in avanti, con Demme e Koulibaly che tornano titolari. Due ballottaggi da sciogliere: Ospina-Meret in porta e Maksimovic-Manolas in difesa. Per il resto tutto fatto, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Zielinski e Fabian a centrocampo”.