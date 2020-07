Sileri dalla parte di De Luca: «La multa di mille euro? Non è pesante. Le regole vanno rispettate»

Il vice ministro della Salute: «Laddove non si usa la mascherina si mette a rischio la salute di chi si ha intorno. Ognuno di noi deve considerarsi potenzialmente a rischio»

In visita all’Istituto Pascale, ieri, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, si è schierato dalla parte del governatore De Luca, che in Campania ha introdotto la possibilità di multare per 1000 euro chi non rispetta l’obbligo di indossare la mascherina.

«La multa di mille euro? Non è pesante. Le regole devono essere chiare, semplici e vanno rispettate. Dobbiamo pensare alla mascherina come agli occhiali: se serve la infili perché la mascherina al chiuso è necessaria e laddove non la si usa si mette a rischio la salute di chi si ha intorno ed è utile perché se si è positivo non si infettano gli altri. Ognuno di noi deve considerarsi potenzialmente a rischio».