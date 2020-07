Si raffredda la pista Atletico per Milik. Resta la Juve, che non vuole cedere Bernardeschi

Lo scrive Tuttomercatoweb.com. I bianconeri sono il club più interessato al polacco. Il club spagnolo è orientato verso altri profili

Su Tuttomercatoweb.com la situazione di mercato relativa all’attaccante polacco del Napoli Arkadius Milik. Sembra che l’Atletico Madrid non sia più in corsa per accaparrarselo. Resterebbe dunque solo la Juventus, ma non c’è ancora accordo tra il club partenopeo e quello bianconero in merito alle contropartite da inserire nell’affare.

“Per quanto riguarda Milik, la Juventus in Italia è decisamente la squadra più interessata ma i bianconeri non sono intenzionati a inserire nella trattativa Bernardeschi. Si sta raffreddando molto per l’attaccante polacco la pista Atletico Madrid, che è orientato su altri profili”.