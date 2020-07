Sconcerti attacca Conte e Zhang, responsabili della stagione sciupata dell’Inter

Mario Sconcerti bacchetta ancora l’Inter sul Corriere della Sera. Bacchetta la prestazione di ieri, bacchetta quell’aria da eterno bambino che deve combinare guai. Ma c’è un punto su cui Sconcerti batte, l’assenza di Zhang

Si parla di quanto latiti Elliott nel Milan ma non è che il giovane Zhang sia presente. Dimentichiamo spesso la differenza tra un tesserato e il proprietario. Marotta è sempre lì, ma ai giocatori interessa la presenza di chi li paga, è il dialogo con il capo che aggiorna l’autostima, gli altri sono compagni di strada.

Non è esime da errore neanche Conte, secondo Sconcerti che dovrà ripensare non solo a questa, ma alle ultime tre stagioni

Forse serve un aggiornamento anche a lui, non fosse altro nel modo di stare nella società. Se ha gettato in questa squadra un seme buono, è tempo lo faccia crescere. Vincere l’Europa League sarebbe un premio giusto anche per lui. Altrimenti è acqua buona sotto i ponti