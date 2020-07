Sarri: «L’abbiamo persa per volerla vincere. Sulla stagione pesano anche i 12 rigori contro»

Il tecnico della Juve dopo il ko a Udine. «Abbiamo cominciato ad essere disordinati». E su Chiellini: «Ci è mancato tutta la stagione. Uno come lui, con la sua personalità, sarebbe stato più che utile»

Dopo la sconfitta contro l’Udinese e la festa per lo scudetto sfumata (per il momento), l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri ha parlato in tv.

«Accade a molti in questo periodo essere rimontati e anche noi negli ultimi tempi. Abbiamo perso ordine e subito il pareggio dopo un buon primo tempo. Volevamo vincere a tutti i costi e così abbiamo cominciato ad essere disordinati, portando la partita su un binario pericoloso. E l’abbiamo persa per volerla vincere. In questa fase della stagione, avere equilibrio è difficile, si gioca in condizioni diverse dalla normalità, siamo tutti più stanchi, le squadre fanno più fatica ad essere aggressive. Così l’ordine diventa più importante dell’aggressività. Dispiace aver perso, come è normale che sia».

Sarri non si sofferma si 38 gol incassati. Piuttosto, recrimina sui rigori contro. Dice che hanno pesato

«anche 12 rigori contro, non un numero che solitamente subiscono le grandi squadre».

E indica nelle assenze uno degli elementi di scarsa solidità della squadra. In particolare, si sofferma su Chiellini.

«Giorgio purtroppo a noi è mancato tutta la stagione. È una cosa su cui non si è posta molta attenzione ma nel lungo periodo uno come lui, con la sua personalità, sarebbe stato più che utile. La stagione è andata così a livello di infortunati e quindi dobbiamo andare oltre queste problematiche».