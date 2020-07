Repubblica: Il quinto posto è il nuovo chiodo fisso di Gattuso

Il quinto posto è il nuovo chiodo fisso di Gattuso, scrive Repubblica oggi, dopo la sconfitta con l’Atalanta che ha definitivamente cancellato il sogno di qualificazione Champions degli azzurri. Ma Gattuso non ce la fa a fermarsi e quindi niente cali di concentrazione, ha ribadito nella rifinitura di ieri al San Paolo.

IlNapoli ha una motivazione supplementare: ha oramai messo nel mirino i giallorossi e una vittoria consentirebbe l’aggancio in classifica al quinto posto. Non varrebbe la Champions League, ma sarebbe comunque la certificazione di una squadra in ripresa e pronta a chiudere il campionato nel migliore dei modi dopo una lunga crisi che per alcuni mesi è sembrata irreversibile