Repubblica: il Napoli in ritiro a Castel di Sangro dal 28 agosto al 10 settembre

Il contratto con la Regione Abruzzo sarà valido per 6 anni (con opzione di rinnovo). Il Napoli percepirà 800mila euro a stagione. Scelto l’hotel. Lunedì sarà approvata la delibera, poi l’annuncio ufficiale

Sarebbe ormai concluso l’accordo con la Regione Abruzzo per il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, sono state individuate le date e anche la durata del contratto.

“gli azzurri lavoreranno a Castel di Sangro dal 28 agosto o (29) fino al 10 settembre. La novità è la durata dell’accordo che potrebbe cambiare le abitudini del Napoli, ormai ospite fisso a Dimaro-Folgarida in Trentino. Il contratto con la Regione Abruzzo sarà valido per 6 anni (e ci sarà un’opzione di rinnovo). Il Napoli percepirà poco meno di un milione di euro (circa 800mila euro) per ogni stagione“.

Il club di De Laurentiis ha ancora un accordo con il Trentino per due anni, ma secondo quanto scrive il quotidiano, potrebbe risolverlo per trasferirsi in pianta stabile a Castel di Sangro.

“Le strutture hanno colpito molto il presidente del Napoli: avrebbe a disposizione lo stadio Patini (capienza da 7mila posti) con i due campi di allenamento attigui in erba naturale. L’impianto ha anche l’illuminazione adatta alle riprese televisive per le amichevoli in notturna. Il Napoli alloggerà allo Sport Village Hotel e la struttura – che conta 90 camere – sarà interamente destinata ai giocatori e allo staff“.

La Regione approverà la delibera lunedì, poi l’annuncio ufficiale.