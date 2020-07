Repubblica: il Napoli è preoccupato per il nuovo focolaio di Covid a Barcellona

In Catalogna è scattato un semi lockdown a poche settimane dal ritorno degli ottavi di Champions al Camp Nou. Il club di De Laurentiis fa filtrare i suoi tanti dubbi

In Spagna i casi di Covid continuano ad aumentare, tanto che il governo ha decretato un semi-lockdown per diverse province, tra cui Barcellona. La situazione preoccupa non poco il Napoli, scrive Repubblica Napoli. Tra poche settimane, l’8 agosto, la squadra di Gattuso dovrebbe giocare il ritorno degli ottavi di Champions al Camp Nou. Il club azzurro lascia filtrare molti dubbi sull’opportunità della scelta.

“Ma il club azzurro è più preoccupato dal nuovo focolaio di Covid esploso proprio a Barcellona: sono vietati gli assembramenti con più di dieci persone ed è tornato l’invito a rimanere in casa, salvo motivi di necessità. Il nuovo lockdown mal si concilia con l’organizzazione di una partita di calcio così importante e il Napoli lascia filtrare i suoi tanti dubbi. Non sembrano esserci le condizioni per il ritorno degli ottavi di Champions, al momento in calendario l’8 agosto al Camp Nou. L’Uefa non ha ancora comunicato nulla ma una decisione ufficiale è necesaria, considerando che mancano meno di tre settimane”.