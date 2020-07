Repubblica: contro il Barcellona il portiere del Napoli sarà Ospina

Gattuso ha già deciso. Per questo stasera toccherà al colombiano difendere la porta azzurra contro l’Inter

Per Repubblica Napoli Gattuso ha deciso: in porta, contro il Barcellona, ci sarà David Ospina. Il quotidiano lo scrive analizzando la formazione che il tecnico sceglierà di mettere in campo stasera a San Siro, contro l’Inter.

“In porta Ospina è favorito su Meret, proprio perché sarà il colombiano a partire tra i titolari contro Messi. Il reparto arretrato sarà completato da Di Lorenzo (in vantaggio su Hysaj, ottimo contro il Sassuolo), Maksimovic, Koulibaly e il rientrante Mario Rui. A centrocampo è previsto invece il turn over, con Demme al posto di Lobotka in cabina di regia. Elmas o Allan daranno un po’ di respiro a Fabian, apparso tra i più affaticati nelle ultime gare. Al centro dell’attacco ci sarà infine Milik, a causa della squalifica di Mertens. Notte da ex contro l’Inter per Politano, mentre toccherà a Insigne completare il tridente”.