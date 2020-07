Real Madrid e Barcellona si ritirano, Fabian Ruiz torna a trattare con il Napoli per il rinnovo

Lo scrive As. La crisi economica da Covid ha indotto i due club a rimandare l’operazione, così il Napoli ha ripreso a trattare con gli agenti dello spagnolo. Si discute della clausola. E’ Gattuso che ha chiesto di tenere Fabian in azzurro

Il Real Madrid e il Barcellona mollano la presa su Fabian Ruiz. Lo scrive As, attribuendo il passo indietro dei due club alla crisi economica da Covid, per cui entrambi sono costretti a rimandare l’operazione a tempi migliori.

Per questo motivo, il Napoli ha ripreso a trattare con la You First Sports, agenzia che rappresenta il centrocampista spagnolo, per rinnovare il suo contratto.

Negli ultimi giorni, prosegue il quotidiano spagnolo, ci sono stati importanti avvicinamenti tra le parti, anche se ci sono ancora molti dettagli da risolvere.

Il nuovo contratto di Fabian scadrà nel 2025, con uno stipendio che potrebbe raggiungere i 5 milioni di euro netti, più bonus. La questione fondamentale sarà la clausola risolutiva: il Napoli vuole che superi i 100 milioni, mentre gli agenti del calciatore hanno idee diverse. Se ne discute.

As scrive che tenere il centrocampista in azzurro è una richiesta di Rino Gattuso, che ha inserito il suo nome tra gli intoccabili della squadra e che De Laurentiis vuole compiacere il suo allenatore.

“Fabián sarà una parte fondamentale del progetto nella prossima stagione, che vivrà da intoccabile fino a Eurocup 2021. Lì, probabilmente, la soap opera riprenderà, con Madrid e Barça in agguato”.