Radio Kiss Kiss conferma: Osimhen va a Capri per incontrare De Laurentiis

Mi sa che Milik potrebbe non rinnovare. Si muovono su Osimhen e Gabriel, se Milik va alla Juve può arrivare Bernardeschi. Si raffredda la pista Under. Szobozslai è un gran calciatore, il Napoli lo sta seguendo. Ieri Osimhen è impazzito per la bellezza di Napoli e anche per la gastronomia. Sul calciatore c’è anche il Liverpool. Mi confermano Osimhen va a Capri, ha deciso di incontrare De Laurentiis