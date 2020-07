Questa sera Gattuso ritroverà contro il suo ex compagno Ibrahimovic

Napoli-Milan per il Corsera sarà la sfida di due guerrieri divenuti grandi grazie all’impegno, al talento, alla fatica, alla fame, alla rabbia

Napoli-Milan no è solo un duello per un posto in classifica che vale l’Europa, ma è anche una sfida personale, l’incrocio di due destini, scrive il Corriere della Sera, quella di Rino Gattuso e Zlatan Ibrahimovic

Due guerrieri, due campioni, due amici. Diversi, ma anche simili. A partire da quello slogan esistenziale, «mai arrendersi», che li ha portati a essere ciò che sono oggi. Il ghetto di Malmö come la spiaggia di Schiavonea, la periferia come punto di partenza per i sogni. Divenuti realtà grazie all’impegno, al talento, alla fatica, alla fame, alla rabbia

Dopo essere stati compagni per due anni sotto la guida di Allegri oggi si ritroveranno l’uno di fronte all’altro. È chiaro che il Milan avrà una motivazione in più del Napoli questa sera dal momento che ha bisogno del posto in classifica per accedere all’Europa League, mentre gli azzurri hanno messo al sicuro la partecipazione vincendo la Coppa Italia, ma Gattuso è stato chiaro, non saranno ammessi cali di concentrazione fino alla fine del campionato