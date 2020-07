Politano segna e corre ad abbracciare Gattuso per ringraziarlo del supporto degli ultimi giorni

Sul CorSport. Il tecnico lo ha supportato e motivato molto in allenamento e l’attaccante lo ha ripagato. Era accaduto anche con Lozano. È il metodo Gatuso: entra nella testa dei calciatori e qualcosa accade, di solito un gol

Lo scrive il Corriere dello Sport. Che racconta la corsa di Politano verso l’allenatore dopo il gol della vittoria sull’Udinese.

“ La corsa verso Gattuso, col volto luminoso di felicità, è il ringraziamento per il supporto degli ultimi giorni” .

Il tecnico ha svolto un importante lavoro mentale sull’ex Inter.

“Gattuso lo ha aiutato molto, da una decina di giorni era diventato supporto prezioso, perché il calcio vive d’impulsi mentali e mai solo di tecnica, si alimenta di continue motivazioni, di sfide quotidiane. Serviva solo un gesto, un episodio, appunto un gol, per sbloccarsi. E bisognava crederci per riuscirci: ambo. Politano, per questo motivo, dopo la rete, è corso da Gattuso, lo ha abbracciato, è stato il suo primo pensiero, poi la squadra li ha travolti. Tra i due c’è grande feeling”.