Platini ricorda l’Heysel: “Un ricordo terribile, ma sul campo l’abbiamo vinta”

Michel Platini, ex giocatore della Juventus ed ex presidente dell’UEFA, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

La Juventus è programmata per vincere. Avevamo la sindrome della Coppa dei Campioni, non riuscivamo a portarla a casa . L’avvocato Agnelli mi disse di vincerla il primo giorno, aveva già una visione europea. Ma in Champions non sempre trionfa il migliore, a differenza del campionato.

Il pensiero quindi va alla finale del 1985, quella della strage dell’Heysel.

Due italiane affronteranno due francesi in Champions.

Non è detto che il Lione parta sfavorito, per la Juve sarà tosta. Vincere? Ora saranno tutte finali. Atalanta ? Il PSG è favorito.

Platini ha quindi commentato l’egemonia bianconera nel calcio italiano.

Da juventino, non mi dispiace. Certo, sarebbe più interessante avere più squadre in lotta. A livello europeo, il fair play finanziario è stato creato per aiutare i club, non per punirli. L’obiettivo deve essere aiutare tutti a giocare e vincere.