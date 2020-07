Per SportMediaset l’infortunio di Ilicic è un mistero

E’ scomparso dai radar l’11 luglio e non si sa nulla delle sue condizioni. Addirittura potrebbe saltare la Champions e anche parte del prossimo campionato. Sui social si parla di problemi personali. Che fine ha fatto?

Per SportMediaset l’infortunio di Josep Ilicic è un mistero. Il fantasista dell’Atalanta non è più tornato in campo dall’11 luglio, giorno in cui la squadra bergamasca ha sfidato la Juventus. Si era inizialmente parlato, per lui, di infortunio muscolare ma a quanto pare, vista la prolungata assenza, sembrerebbe qualcosa di più grave.

SportMediaset scrive:

“Che fine ha fatto Josip Ilicic? Sulle condizioni del fantasista dell’Atalanta, sparito dai radar dallo scorso 11 luglio per motivi ancora ignoti, regna il mistero più totale”.

Il portale continua riportando l’indiscrezione del Corriere della Sera

“secondo cui lo sloveno salterà certamente la sfida coi francesi e, qualora l’Atalanta dovesse volare in semifinale, anche tutta la Final Eight di Champions League in programma a Lisbona. Ma non è tutto, perché secondo l’edizione di Bergamo del quotidiano lo sloveno rischierebbe di perdere anche l’inizio della stagione 2020/2021″.

Sui social circolano alcune indiscrezioni secondo cui il giocatore

“sarebbe frenato da alcuni problemi personali (con la moglie?) che ne stanno condizionando il rendimento sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale“.