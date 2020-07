Parma-Napoli, per la Gazzetta giusti i 3 rigori concessi da Giua

Giuste le decisioni dell’arbitro Giua in Parma-Napoli. Lo scrive Edoardo Lusena sulla Gazzetta dello Sport, analizzando la partita di ieri sera al Tardini, decisa da tre rigori. Due i penalty concessi agli emiliani, e uno al Napoli.

“Al Tardini Parma-Napoli parte a ritmi lenti. Cambia tutto al 46’: Grassi entra in area e viene atterrato da Mario Rui. Tocco lieve e apparentemente involontario, ma il penalty è corretto. Al 52’ ancora Grassi protagonista: in uscita dall’area intercetta con la mano un pallone. Per Giua il contatto è fuori area e dà giallo e punizione. Il Var Massa gli mostra che il giocatore del Parma era ancora in area e l’arbitro giudica il braccio aperto ad aumentare il volume del corpo e dà un rigore che avrebbe fatto discutere molto di più se non fosse stato dato. All’86 ancora rigore: Kulusevski entra in area in anticipo su Koulibaly si accentra e viene spinto e colpito dal difensore del Napoli”.