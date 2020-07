Osimhen-Napoli, si stilano nuovamente i contratti, probabili visite mediche oggi a Roma

La Gazzetta dello Sport rilancia: oggi, a Roma, potrebbero svolgersi le visite mediche per Victor Osimhen. C’è ottimismo. Si registra solo un rallentamento dovuto al cambio di agenti da parte dell’attaccante del Lille, cosa che ha comportato la necessità di ristilare i contratti.

Queste le parole del quotidiano:

“Intanto si continua a trattare sui dettagli per l’ingaggio di Victor Osimhen. Il cambio di agenti – dalla Strafactory Football alla Dw Sports – sta comportando una perdita di tempo in più per ristilare i contratti. Una vicenda che lascia zone d’ombra, quella del cambio di procuratori, nella quale appare però chiaro e rafforzato l’asse Lilla-Napoli fra i presidenti Gerard Lopez e Aurelio De Laurentiis, che hanno affari anche oltre il calcio. L’operazione si concluderà, in casa Napoli sono tutti ottimisti, e già oggi il centravanti nigeriano potrebbe essere a Roma per le visite mediche, visto che il club francese ha fretta di chiudere anche formalmente l’operazione per non incorrere in sanzioni interne per questioni di bilancio”.