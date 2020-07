Osimhen, dalla Nigeria confermano: “Visite mediche fatte, l’annuncio a breve”

Mentre in Italia l’impressione è che la trattativa del Napoli per Victor Osimhen sia ad un punto morto dal momento che il nuovo procuratore ha preso tempo in attesa di nuove offerte dalla Premier, dalla Nigeria arrivano notizie confortanti. Il giornalista nigeriano Oma Akatugba ha infatti twittato ieri confermando che la chiusura sarebbe imminente

Medicals done @victorosimhen9 is in top health. Everyone in Naples are happy. The club president is smiling from ear to ear. The announcement will happen soon. Stay here. Only here.

— Oma Akatugba (@omaakatugba) July 18, 2020