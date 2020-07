Napoli-Roma, Rocchi sostituirà Di Bello come direttore di gara

La Lega Serie A ha comunicato il cambio di allenatore per la partita tra Napoli e Roma in programma questa sera al San Paolo

La Lega Serie A, con una nota ufficiale, ha comunicato il cambio d’arbitro per la gara tra Napoli e Roma, ci sarà Gianluca Rocchi al posto di Marco di Bello

“Si comunica che l’Arbitro Marco Di Bello designato per la gara Napoli – Roma, valida per l’undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 5 luglio, sarà sostituito dal collega Gianluca Rocchi”.