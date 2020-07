Napoli, le alternative a Osimhen: Jovic, Azmoun, Morelos e… Immobile

Il Real Madrid sarebbe disposto a concedere Jovic in prestito. Il Napoli vigila sull’attaccante della Lazio. Il percorso è a ostacoli, ma mai dire mai

Il Napoli punta forte su Osimhen, ma se non dovesse andare in porto la trattativa ha già pronto un piano B. Che prevede tre nomi almeno, di cui uno poco più di una suggestione ma non completamente campato in aria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Innanzitutto, sul taccuino di Giuntoli, c’è il 22enne Luka Jovic, del Real Madrid. La sua stagione non è stata esaltante, anche per via dell’infortunio durante il lockdown e della questione travagliata dei taamponi resi necessari dal contatto con un amico positivo.

“Sicché lo score stagionale resta disadorno (25 presenze e 2 soli gol), e potrebbe indurre a riflessioni anche se un’alta considerazione permane. Il Real, poi, pare propenso a darlo in prestito”.

C’è anche Sardar Azmoun, nel radar del Napoli. Il 25enne punta centrale dello Zenit San Pietroburgo continua a piacere. E da un po’ di giorni si parla anche di Alfredo Morelos, dei Glasgow Rangeers.

Ma c’è ancora una suggestione interessante, relativa a Ciro Immobile. Scrive il Corriere dello Sport:

“Suggestione che resta anche se abbastanza complicata da tradursi sul fronte della fattibilità. Non sarebbe affatto male aggiungere Ciruzzo a Ciruzzo Mertens), con in più il plauso di Gattuso. il Napoli vigila, percorso a ostacoli, ma mai dire mai”.