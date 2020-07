Napoli, i genitori di Mertens visitano il murale ai Quartieri Spagnoli

Napoli Magazine pubblica la foto che ritrae Herman Mertens e la moglie Marijke accanto ad Antonio Bostik, uno dei fondatori delle Teste Matte

I genitori di Dries Mertens si sono recati ai Quartieri Spagnoli per far visita al murale dedicato al figlio. La foto che li ritrae è stata pubblicata da Napoli Magazine. Nello scatto, Herman Mertens e la moglie Marijke posano accanto ad Antonio “Bostik”, uno dei fondatori del gruppo ultras “Teste Matte”.

Qualche giorno fa anche l’attaccante belga si era presentato in taxi ai Quartieri Spagnoli, tra la folla festante, per autografare il murale realizzato dal pittore Leone Peretti in via Emanuele del Deo, non lontano da quello dedicato a Maradona.