Moggi: la Juve è trainata solo dalle abilità balistiche di Dybala e Ronaldo

Su Libero spiega come la sconfitta contro l’Udinese dovrebbe aver chiarito agli amanti del “sarrismo” che i bianconeri dipendono dai due attaccanti

Luciano Moggi commenta su Libero la sconfitta della Juve a Udine

Secondo noi la partita di Udine dovrebbe essere servita agli amanti del “sarrismo” per capire una volta per tutte come Sarri (intelligentemente adeguatosi alle caratteristiche dei suoi) e anche la squadra stessa siano stati trainati dalle qualità balistiche di Dybala e Ronaldo. Ce lo dimostra la gara di giovedì: venute a mancare le loro invenzioni, i loro gol, la Juve ha pagato le conseguenze. Perdendo.

Se la Juve vince lo scudetto dunque non è tanto per i suoi meriti, quanto per i demeriti degli avversari che hanno mollato