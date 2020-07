Sky: Milan e Napoli hanno fatto un sondaggio per Jovic

L’agente dell’attaccante serbo, Fali Ramadani, è lo stesso di Koulibaly e Rebic, che sono al centro di una discussione con i rispettivi club

Sono giorni intensi, questi ultimi, per Fali Ramadani, noto agente di calciatori. Tra i suoi assistiti, oltre a Koulibaly di cui già si è parlato, c’è anche Luka Jovic. L’attaccante serbo potrebbe trovare una nuova sistemazione dopo l’esperienza negativa al Real Madrid.

Stando a quanto riporta Sky Sport, Milan e Napoli avrebbero fatto un sondaggio per il calciatore. Gli azzurri hanno già incontrato Ramadani per discutere di Koulibaly, mentre i rossoneri hanno un appuntamento nei prossimi giorni per discutere del riscatto di Rebic. Due occasioni, dunque, in cui si è potuto e si potrà affrontare il discorso relativo a Jovic.