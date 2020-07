Mihajlovic: «C’è solo da stare zitti, chiedere scusa e vergognarci. Ho visto quello che dovevo vedere»

Il Milan, ieri, ha asfaltato il Bologna 5-1 e a fine gara il tecnico felsineo, Sinisa Mihajlovic ha riservato una sfuriata ai suoi calciatori, scrive il Corriere dello Sport. Che riporta anche le dichiarazioni al veleno dell’allenatore nei confronti del suo club.

«La partita è molto semplice da commentare. Che c’è da commentare? Quando è così devi stare zitto, subire le critiche, chiedere scusa e soprattutto vergognarci. Io lo faccio. Se i miei giocatori hanno dignità faranno lo stesso. Si capiva che non era giornata, ero distratti. Quando non siamo al cento per cento diventiamo un’altra squadra, non va bene».