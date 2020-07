Messi regista avanzato prolunga la vita di Setién al Barcellona

Il 4-1 in casa del Villarreal con la svolta tattica ha ridato il sorriso ai catalani. Anche se la stampa si chiede: “Sarà l’ultimo ballo?”

Dopo 45 minuti, il Barcellona era già avanti 3-1, con il 70,8% di possesso palla e otto tiri in porta su uno dei campi più complicati della Liga. Alla fine il risultato sarà 4-1, e sarà il frutto del tridente. Setién, stanco della tempesta di critiche, ha sparigliato le carte e ha schierato contro il Villarreal un 4-4-2 che nascondeva un diamante: Messi come regista avanzato, appena dietro a Suárez e Griezmann.

D’un tratto, come scrive La Vanguardia, il Barcellona “ha ritrovato il sorriso”, “con ritardo” ma l’ha fatto. La squadra si è finalmente sentita a suo agio, in un formato che presenta alcuni inconvenienti (ad esempio la mancanza di ampiezza) ma molti vantaggi. Un sistema ideale per ristabilire la complicità tra i big d’attacco. Una soluzione che in vista del Napoli in Champions non promette niente di buono.

“C’è vita”, titola Sport. Almeno un refolo, anche se l’ambiente intorno ormai pare rassegnato a vedere il titolo sulla maglia del Real. “E’ l’ultimo ballo?”, si chiede ancora Vanguardia. Con quei tre lì davanti. E soprattutto Messi in quella posizione che pare una novità, ma non lo è. E lui – che “si sente sprecato se è condannato a guidare il declino” – ha per una sera ritrovato il senso del gioco corale, scrollandosi di dosso il peso di essere la soluzione singola per un gruppo in disfacimento.

“Ma contro l’inerzia malinconica, il Barça ha dimostrato di essere in grado di accumulare ragioni di disperazione ma anche imprevedibili motivi per gioire”. Uno di questi è quel Messi punta di diamante, questa volta nel vero senso tattico. Setién, forse, ha trovato un modo di arrivare indenne alla Champions, e al Napoli.