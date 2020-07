Messaggero: De Laurentiis ha raddoppiato l’affitto per le postazioni tv al San Paolo

Ecco perché Sky non documenta più le partite del Napoli se non da tubo. Niente più sconti da parte del patron azzurro

Il Fatto scrive che Sky non invia più i suoi telecronisti al San Paolo per ripicca contro De Laurentiis. Un po’ per la questione diritti tv, un po’ perché il Fatto, insieme al Brescia, è il club che fa meno sconti sulle postazioni per le telecronache. Il Messaggero, oggi, fornisce qualche dettaglio ulteriore. Il presidente del Napoli avrebbe addirittura raddoppiato il prezzo. Ecco perché – oltre ai motivi politici – Sky non documenterà Napoli-Udinese che da tubo.

“C’è di più perché da quando è ripreso il campionato le telecronache del Napoli quando a farle è Sky vengono fatte tutte da tubo. Dal San Paolo sono stati commentati solo i big match. Il motivo? A quanto pare De Laurentiis non farebbe più sconti sull’affitto per la postazione in tribuna e a bordocampo. Un prezzo fissato dalla Lega su cui i club spesso applicano degli sconti. Una cifra che di solito è uguale per tutti. A quanto pare però al San Paolo sarebbe raddoppiata. Niente giornalisti nemmeno domani nella sfida della squadra di Gattuso contro l’Udinese. Stessa situazione anche a Brescia dove però la situazione è così da inizio anno”.