Marotta: “Abbiamo espresso il nostro disappunto alla squadra. Conte è molto arrabbiato e fa bene””

A Sky Sport: “Ci siamo fermati tutti noi dirigenti con Conte per fare una disamina del momento. Abbiamo buttato una partita. Lautaro è condizionato dal mercato”.

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato un’intervista a Sky in cui ha spiegato anche cosa è accaduto ieri, dopo la sconfitta con il Bologna. La squadra si è chiusa nello spogliatoio con l’allenatore, Antonio Conte e i dirigenti del club, per un summit piuttosto “acceso”.

“Ci siamo fermati tutti noi dirigenti con Conte per fare una disamina del momento, ma soprattutto per esprimere la nostra amarezza, il nostro sconforto, il disappunto per una vittoria che poteva essere alla portata“.