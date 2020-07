Lo stato di grazia di Dybala dimostra che il Covid è un’esperienza che può essere lasciata alle spalle

Repubblica elogia lo stato di grazia che sta vivendo Paulo Dybala, colui che veramente fa la differenza alla Juventus. Nonostante il Covid.

“Ci sono momenti nella partita in cui Dybala è stremato, ha la lingua di fuori e le gambe non le sente, ma gli stati di grazia sanno infischiarsene degli stati di forma: loro baciano in fronte. Dybala è in una bolla di ispirazione che lo isola da tutto, dal ruolo che non è il suo, dalla condizione fisica che è quella che è e dalla convivenza tecnica con Ronaldo, difficile per chiunque fuori che per Benzema”.