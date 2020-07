Libero: La Juve ha avuto due rigori corretti in un regolamento scorretto

Due dettagli che non hanno modificato la realtà dei fatti e cioè che l’Atalanta ha arginato in tutti i sensi la Juve, dominando come solo le grandi d’Europa

Savelli su Libero definisce “dettagli” i due gol subiti dall’Atalanta con cui la Juve ha conquistato il pareggio ieri sera

due braccia aperte, due rigori corretti in un regolamento scorretto

La squadra di Gasperini infatti aveva ampiamente dimostrato di poter imbrigliare la Juve come solo poche in Europa erano riuscite a fare come Bayern, Real Madrid e Tottenham. Basta considerare che a metà primo tempo, dopo essere passata in vantaggio, contava più del 70% di possesso palla: non è un dato rilevante in assoluto, ma aiuta a quantificare la larghezza del suo dominio

La novità per la Juve è che reagisce d’impeto, di rabbia, sporcandosi le mani. Si è sentita offesa dal dominio altrui,ma non ha cercato di riconquistarlo. Si è adeguata alla partita di lotta. È un grande passo avanti. Entrambe le squadre hanno faticato per un tempo a testa ma sono rimaste in partita, quindi sono entrambe grandi.