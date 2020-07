L’Equipe: i vecchi agenti di Osimhen vogliono avere la loro percentuale, avvocati al lavoro

L’attaccante nigeriano ha un accordo morale con il Napoli e intende rispettarlo nonostante l’interessamento di Liverpool e Manchester United

Si è scritto più volte che uno dei problemi nello stallo della trattativa tra il Napoli il Lille e Osimhen, è il cambio di procuratori da parte dell’attaccante nigeriano. L’Equipe spiega anche perché. I vecchi procuratori non intendono rinunciare alla loro percentuale nell’affare e per il lavoro svolto negli anni precedenti. Gli avvocati sono al lavoro per dirimere la controversia e cercare di arrivare a un accordo. La firma dovrebbe arrivare nel weekend, scrive il quotidiano sportivo francese.

Il giornale riporta l’interessamento di Manchester United e Liverpool nei confronti dell’attaccante ma scrive che Osimhen non ha cambiato idea, che ha un accordo morale con il Napoli e che intende rispettarlo. Ha scritto anche della presenza ieri a Napoli del presidente del Lille Gerard Lopez