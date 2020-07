Leclerc: “Ho chiesto scusa a Vettel, è tutta colpa mia”

Charles Leclerc ha commentato l’incidente che ha causato e che ha coinvolto Sebastian Vettel, costringendo entrambi al ritiro al primo giro del Gran Premio di Stiria.

Mi sono scusato con Vettel. Oggi non sono stato assolutamente bravo, peggio di così non potevo fare: è tutta colpa mia. Mi prendo le mie responsabilità. Mi dispiace per il team che aveva lavorato tanto per gli upgrade.