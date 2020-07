Disastro Ferrari: Leclerc tocca Vettel al primo giro, si ritirano entrambi

Dura pochi secondi il Gran Premio di Stiria, per le due Ferrari. Negli attimi successivi alla partenza, infatti, un attacco sconsiderato di Charles Leclerc provoca un contatto con la vettura di Sebastian Vettel che sopraggiungeva all’esterno. La macchina del tedesco ha riportato ingenti danni al posteriore, costringendolo subito al ritiro.

Il monegasco, invece, ha provato a guidare per un altro giro, ma con tempi troppo lenti a causa dei danni che lo hanno convinto poi a rientrare ai box, vista l’impossibilità di proseguire la gara. L’incidente è stato sottoposto al controllo dei commissari, che però non hanno ritenuto necessario applicare penalità.

Drama at Turn 3 on the opening lap as Vettel and Leclerc collide!

Vettel has rear wing damage and the Safety Car is now on track #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/L6EGIiy6dG

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020