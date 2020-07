Le partite in chiaro conquistano l’Inghilterra: la Premier verso la rivoluzione “ibrida”

Il Telegraph: i numeri sono impressionanti, tanto che ora Sky e le altre emittenti pay pensano di aumentare le “finestre” free

Le partite in chiaro – la grande battaglia (persa) del Ministro Spadafora – hanno conquistato il mercato inglese. Tanto che ora potrebbe cambiare il modello di business dei diritti tv della Premier League. Secondo il Telegraph gli analisti ora guardano ad un sistema ibrido, nel quale la visione gratuita degli eventi funzioni da catalizzatore per i contenuti esclusivi, grazie ad una crescente cooperazione senza precedenti tra i canali pay e freeview negli ultimi mesi. La ripresa, con gli stadi a porte chiuse, insomma, potrebbe aver cambiato lo scenario economico del campionato più ricco del mondo.

Sky – scrive il Telegraph – ha aumentato le sue visualizzazioni di oltre un terzo, per le partite trasmesse anche al di là del suo servizio per abbonati. Le 24 partite che Sky ha rilasciato su canali come in chiaro come Pick hanno registrato una media di 1,9 milioni di spettatori, in crescita del 36% rispetto alla media di 1,4 milioni di visualizzazioni per i canali di abbonamento su Sky Sports, nello stesso periodo.

Un dirigente, parlando anonimamente, crede che “sia partita con slancio una seria conversazione sul modo in cui negozieremo i futuri accordi sui diritti tv con la Premier League”.

Le cifre mostrano anche che il pubblico medio per tutte e quattro le partite mandate in onda dalla BBC è di 2,7 milioni, quasi il doppio del numero medio di persone che si sintonizzano su una partita disponibile solo per abbonati su Sky. Per le partite in esclusiva su BBC One, il pubblico medio è stato di 3,8 milioni.

Il successo di pubblico di Sky durante il lockdown è esploso un anno dopo che Sky aveva permesso a Channel 4 di trasmettere la finale della Coppa del mondo di cricket con l’Inghilterra in campo.

Jonathan Thompson, amministratore delegato di Freeview, ha detto al Telegraph: “Penso che questi numeri di pubblico mostrino quale sia il compromesso che devono fare sport come calcio, cricket e rugby. Sky e altri servizi di pay offrono un fantastico supporto finanziario agli sport, ma se si desidera garantire la longevità dei nostri sport tradizionali e entusiasmare un pubblico più vasto possibile, compresi quelli che potrebbero non essere in grado di pagare, allora questi numeri indicano il modo. Può darsi che la migliore soluzione a lungo termine sia un ibrido pay-to-air“