La Var fa il pieno di rigori: 152 in 30 giornate, il 30% per falli di mano

Sulla Gazzetta. In media si fischiano 5 penalty a turno. Mai così tanti. Il record finora era di 140 in 38 giornate nel 1949-50. Il trend è in crescita da quando è stata introdotta la tecnologia

Sulla Gazzetta la moltiplicazione dei rigori in Serie A. In 30 giornate ne sono stati fischiati 152, in media 5 a turno. Tenendo questa media, si potrebbe arrivare a 192 a fine campionato, visto che mancano ancora 8 giornate. Un’enormità che probabilmente va attribuita al Var e all’uso più frequente che se ne fa in Italia. Negli altri campionati, infatti, e segnatamente in Francia, Inghilterra e Germania, i rigori sono in forte calo.

Il record assoluto in Serie A apparteneva, finora, al campionato 1949-50, con 140 rigori in 38 giornate. Il più recente è stato quello della stagione 2016-17, con 137 tiri dal dischetto.

In particolare, aumentano i rigori per fallo di mano. Quest’anno siamo già a 46 su 152 (il 30,26%). L’anno scorso più o meno si registrarono gli stessi valori, con il 30,33%. Nel 2017-18 la percentuale era stata del 24,6%. Un trend in aumento da quando è stata introdotta la Var, visto che, prima, la media era del 15-16%.