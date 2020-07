La speranza è che Gattuso non creda alle sue frasi post-partita

Nessun dramma per la sconfitta ma non è vero che «abbiamo buttato via la partita». Il dubbio è sempre lo stesso: dove possiamo arrivare con l’Amato Veleno?

Relativizziamo innanzitutto, cara Ilaria. Nessun dramma. La Champions era bella che è andata ed era impresa ardua raddrizzare un campionato rovinato dalle mattane presidenziali su ritiri e multe. Detto questo, Gattuso, in quattordici partite di campionato, ha un bilancio manicheo: otto vittorie e sei sconfitte, senza vie di mezzo. A preoccuparmi è solo la sua prima dichiarazione dopo il match: “Abbiamo buttato via la partita”. Spero non sia convinto di quello che ha detto. Stasera il Napule è stato buono a metà e solo nel primo tempo. Il tridente iniziale era svogliato e inconcludente. E il dubbio che mi sovviene è identico a quello sorto quando Gattuso è arrivato a Napoli: Coppa Italia a parte, saprà l’Amato Veleno diventare allenatore di prima fascia e non lottare più per il quinto o sesto posto?