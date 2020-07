La MotoGp fa un altro miracolo: Marquez correrà con l’omero fratturato

Il campione del mondo ha avuto l’ok dai medici: potrà correre a Jerez domenica, appena 5 giorni dopo l’operazione al braccio

Una settimana appena dopo essersi rotto l’omero, e 5 giorni dopo essersi sottoposto ad un’operazione per fissare la frattura con una placca in titanio, Marc Márquez salirà su una moto e correrà il GP andaluso, come se nulla fosse.

Il campione in carica della MotoGp, che domenica scorsa si era spaccato un braccio cadendo rovinosamente dopo una clamorosa rimonta a Jerez, conferma che i piloti e il mondo delle corse vanno oltre la medicina. Fanno letteralmente miracoli. Jorge Lorenzo, ad Assen nel 2013, corse solo 35 ore dopo di essere operato a Barcellona per una frattura alla clavicola. Ora il team Repsol Honda ha ricevuto l’ok medico per prendere parte alla seconda gara della stagione. Marquez è stato dichiarato idoneo a correre.

La caduta di domenica a quattro giri dalla fine del primo Gp stagionale, con l’impatto della ruota anteriore della sua Honda, aveva lasciato all’otto volte campione del mondo la frattura del terzo medio dell’omero del braccio destro. L’operazione di martedì ha escluso l’interessamento del nervo radiale. Ma rimettersi in sella, e sottoporre il braccio appena operato a quel tipo di sollecitazioni è davvero una cosa incredibile.