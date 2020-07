La ginnasta Biles e gli abusi subiti: “Ho dormito molto, era la cosa più vicina alla morte”

La campionessa olimpionica racconta a Vogue gli abusi del Dr. Larry Nassar «Ho pensato: “Come può succedere a una ragazza americana?”»

La pluri campionessa olimpica Simon Biles in un’intervista nella rivista “Vogue” ha raccontato degli “abusi subiti” dal Dr. Larry Nassar. La vincitrice di 19 titoli mondiali ha rivelato per la prima volta di essere stata vittima del medico nel gennaio 2018 con un messaggio pubblicato su Twitter, ma ha capito realmente la cosa solo grazie al sostegno della sua ex compagna di squadra Maggie Nichols, anch’essa vittima di abusi.

“Quando ho letto quello che Maggie ha detto, è stato un duro colpo per me perché ho capito che aveva subito lo stesso trattamento. So che alcune ragazze hanno subito molto peggio di me. Lo so per certo. Quindi ho pensato che non ero stata abusata, perché non avevo subito la stessa cosa delle altre ragazze. Alcuni dei miei amici si sono divertiti moltissimo. Erano i loro preferiti. Dato che non era così, ho pensato che non sarebbe successo. “

Non è stato facile per lei prendere consapevolezza di ciò che era successo

“Non volevo ammetterlo a me stessa, che era successo, perché pensavo, non che dovevo essere perfetta, ma quello che l’America voleva che fossi era quello, perfetta. Perché ogni volta che un americano vince le Olimpiadi, diventa il ragazzo o la ragazza dell’America. Quindi ho pensato: ‘Come può succedere a una ragazza americana?'”

Il racconto di quello che ha vissuto dopo è triste, molto triste

“Ero molto depressa. Ho dormito molto perché, per me, era la cosa più vicina alla morte senza farmi del male. Era una via di fuga da tutti i miei pensieri, dal mondo, da ciò che stava accadendo”

Biles, è stato molto critico nei confronti della sua federazione e del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) e fa parte di circa 140 atleti che hanno presentato una denuncia a entrambe le organizzazioni.