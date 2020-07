Koulibaly: “Valgo 100 milioni? I dirigenti fanno i prezzi, per me sono tantissimi soldi”

La partita di Barcellona

Messi?

Vali 100 milioni?

“Sono i dirigenti che fanno i prezzi, per me sono tantissimi soldi. Io non ci penso più, perché se inizio a pensare che valgo 100 milioni, o anche la mia famiglia lo pensa, inizia a farsi delle idee incredibili. Io resto tranquillo, faccio quello che posso fare per aiutare la squadra e provo a essere uno dei migliori”