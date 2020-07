Juninho Pernambucano oggi è il direttore sportivo dell’Olympique Lione, dove ha trascorso otto anni da giocatore tra il 2001 e il 2009. In una lunga intervista concessa al Guardian, l’ex centrocampista ha analizzato la situazione politica del suo Brasile, per poi collegarsi al calcio attraverso alcuni tratti tipici della società.

In Brasile ci insegnano a preoccuparci soltanto dei soldi, ma in Europa c’è una mentalità differente. Mi dissero di andare da chi mi pagava di più. È così che va da queste parti. Basta guardare Neymar: si è trasferito al PSG per i soldi, gli hanno dato qualsiasi cosa e ora vuole andarsene prima della scadenza del contratto. Ma questo è il momento di dare qualcosa in cambio, di mostrare gratitudine. Vedete, è uno scambio. Neymar ha bisogno di dare tutto ciò che può sul campo, per mostrare totale dedizione, responsabilità e leadership.

Il problema è che l’establishment in Brasile ha una cultura di avarizia e vuole sempre più soldi. Quindi è questo ciò che ci insegnano e ciò che impariamo. Naturalmente bisogna scindere il Neymar giocatore dal Neymar uomo. Come calciatore è tra i primi tre al mondo insieme a Messi e Cristiano Ronaldo, ma come persona penso che avrebbe dovuto farsi delle domande e crescere. Al momento, tuttavia, sta soltanto facendo ciò che la vita gli ha insegnato.