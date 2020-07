Jean Todt: “Ho visto Schumacher, sta combattendo. Spero che il mondo possa vederlo di nuovo”

L’ex dirigente Ferrari: “Lewis può battere il record di Michael come pilota più titolato della storia. Non mi dispiace. Dopo un incidente come quello di Michael, importa davvero se Lewis ha vinto di più?”.

L’ex team principal della Ferrari, Jean Todt, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Michael Schumacher a margine del Gran Premio d’Ungheria. Todt ha raccontato di avergli fatto recentemente visita.

“ Ho visto Michael. Sta combattendo. Spero che il mondo sarà in grado di vederlo di nuovo . Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando”.

Ha poi ricordato i tempi in cui Schumi correva ed ha aggiunto:

“Adoro Michael, ma è impossibile dire chi sia il migliore di sempre. Ci sono Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna e Michael. Puoi pensare solo in termini di chi è il migliore di una certa generazione. So che Lewis può battere il record di Michael come il pilota più titolato della storia. Tutti gli elementi ci sono con lui alla Mercedes, e onestamente non mi dispiace. Ricordo che nel 2000 ero sul podio a Suzuka con Michael dopo aver vinto il suo primo titolo con la Ferrari e gli ho detto che le nostre vite non sarebbero più state le stesse. Avevamo raggiunto tutto ciò che volevamo. Dopo un incidente come quello che Michael, importa davvero se Lewis ha vinto di più?“.