Inter-Napoli, formazioni: gioca Meret, riposa Fabian. Lozano di nuovo in panchina

La formazione scelta da Gattuso per il match di stasera a San Siro. Nessuna novità rispetto alle attese. Politano al posto di Callejon

Questa sera, a San Siro, il Napoli sfiderà l’Inter per la penultima giornata di campionato. Il club partenopeo ha ufficializzato l’undici scelto da Gattuso per provare a vincere.

In porta ci sarà Meret. Davanti a lui, in difesa, si muoveranno Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. I centrali saranno Koulibaly e Maksimovic, visto che Manolas è out per infortunio.

A centrocampo spazio a Zielinski ed Elmas ai fianchi di Demme nel ruolo di regista.

In attacco il tridente sarà formato dall’ex Politano, da Milik (Mertens è squalificato) e da Insigne.

Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne.