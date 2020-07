In Spagna si moltiplicano i contagi ma a Pamplona si organizza la partita “infetti contro non infetti”

Su As. Organizzata sui social e programmata per domani con intento benefico. La Polizia Municipale di Navarra ha individuato il responsabile, che ora potrebbe incorrere in una multa di 3mila euro

La Spagna è alle prese con una recrudescenza dei contagi da Covid, tanto che il governo ha invitato la popolazione a non spostarsi da casa se non per motivi strettamente necessari. Eppure, proprio dalla Spagna, arriva una notizia che ha dell’incredibile. La Polizia Municipale di Navarra ha identificato e denunciato l’organizzatore di una partita di calcio “infetti contro non infetti”. Una manifestazione organizzata attraverso i social network che avrebbe dovuto avere luogo domani nel quartiere Mendillori di Pamplona. Lo riporta As.

L’organizzatore è un giovane di 23 anni che aveva già organizzato un incontro lo scorso giugno sempre a Pamplona. Vi parteciparono diverse centinaia di persone. È stato accusato di aver violato l’articolo 34 dell’ordinanza comunale in vigore contro il Covid che può portare fino a 3mila euro di multa.

I promotori della partita la avevano chiamata “patxanga Mendillori”, avrebbe dovuto avere uno scopo di beneficenza, proprio a favore dei malati di Covid.

Il quartiere di Pamplona deputato ad ospitare l’evento, è però uno dei più colpiti dall’aumento dei contagi in Navarra. Cosa che naturalmente preoccupa non poco le autorità. Ecco perché gli agenti del gruppo crimini informatici della polizia hanno iniziato le indagini, con l’obiettivo di determinare la responsabilità penale per un crimine contro la salute pubblica.

La polizia ha invitato i cittadini a non sottovalutare il pericolo.

“Chiediamo ai cittadini di utilizzare il senso civico, affinché non si prenda parte a questo e ad altri eventi in cui la sicurezza sanitaria non può essere garantita e viene messa a rischio la salute pubblica”.