Il Napoli è la squadra che ottiene il maggior rendimento dalle sue seconde linee

La Gazzetta confronta le medie voto dei titolari e delle riserve. La Juve di Sarri ha la panchina più lunga, ma in campo la differenza con i titolari si sente. Gattuso tira fuori il massimo dalla panchina

Il Napoli è la squadra che ottiene il miglior rendimento dalle sue seconde linee. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Gli azzurri fanno meglio della Juventus, che pure ha una rosa di tutto rispetto. La rosea si basa sul confronto tra le medie voto dei titolari e delle riserve per valutare l’apporto delle panchine. Dove per titolari si intendono gli 11 giocatori più impiegati dall’inizio in campionato, a prescindere dal

ruolo.

“In base a questo confronto, la squadra che ottiene dalle seconde linee un rendimento migliore è il Napoli mentre quella che peggiora di più è sorprendentemente la Juve“.

A contare è soprattutto il modo in cui i giocatori scendono in campo.

“Il modo con cui Gattuso sta tirando fuori il massimo dalla sua panchina dimostra che, oltre alla profondità, conta anche l’omogeneità dell’organico. Elmas è molto giovane ma sta crescendo bene e ha la media superiore a quella del titolare Zielinski. Lozano sta completando l’inserimento, Demme e Lobotka offrono sempre un rendimento sufficiente”.

Poi c’è l’Atalanta, che merita un discorso a parte. La squadra di Gasperini

“raggiunge la sufficienza sia con i titolari sia con le seconde linee. E qui il segreto è legato alle metodologie: Gasp pretende da tutti il massimo in allenamento e, allo stesso modo, concede a tutti una possibilità. Quello dell’Atalanta è un calcio molto organizzato in cui ciascuno sa cosa deve fare”.