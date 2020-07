Il medico del Cotugno: «Niente allarmismi, ma senso di responsabilità. Ecco quali sono i sintomi»

Rodolfo Punzi al Mattino: «Il virus circola. Occorre stare attenti. Abbiamo 10 ricoverati ma nessuno grave. I contagiati hanno tra i 40 e i 50 anni, con febbre, tosse e diarrea. In prevalenza asintomatici»

Il Mattino intervista Rodolfo Punzi, primario infettivologo del Cotugno di Napoli. Ieri, in Campania, si sono registrati altri 29 positivi. Punzi fa il punto dal suo ospedale.

Nessun ricovero, invece, in terapia intensiva.

Punzi spiega di che tipo di pazienti si tratta.

«Pazienti con sintomi, di età media più bassa rispetto al passato. Siamo ora di fronte a contagiati tra i 40 e i 50 anni. Abbiamo aumenti di positivi, ma non tutti sono ricoverati perché in prevalenza sono asintomatici e possono curarsi a casa restando in quarantena».