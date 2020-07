Il Lille saluta Osimhen: “Orgogliosi di aver contato nei nostri ranghi un giocatore e un uomo come Victor”

Il Lille conferma il trasferimento di Victor Osimhen in azzurro. Sul sito ufficiale del club il comunicato di addio.

“In pochi sono entrati nel cuore dei fan così in fretta. Arrivando al Lille la scorsa estate dallo Charleroi, Victor Osimhen si è affrettato a forgiare l’immagine di un giocatore spettacolare ed efficace, a Lille come in tutta la Lega 1″.